خطة لإحياء صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن عقد دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعي، وذلك خلال الفترة من الاثنين 18 يناير وحتى الأربعاء 20 يناير، بالتعاون مع نقابة الزراعيين برئاسة المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالوادي الجديد، بقاعة الشيراتون بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن البرنامج التدريبي يشارك فيه أساتذة ومتخصصون في إنتاج الحرير الطبيعى من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة، ويحاضر فيها الدكتور أحمد السيد محمود عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النبات، الدكتور أسامة محمد محمد غازى، رئيس بحوث وقاية النباتات، مهندس محمد أحمد جاد الكريم المشرف على مشروع الحرير بالوادي الجديد.

وأشار المرسي، إلى أن الدورة تهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان الحرير، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان الحرير، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التي تصيب ديدان الحرير.

وبين وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة تستهدف إحياء صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي، لتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، بتكلفة بسيطة ولا يحتاج إلى خبرات كبيرة، وتحقق لهم أعلي عائد من تنفيذ المشروع، اعتمادا على أشجار التوت المحلية أو ما يطلق عليها التوت البلدي، من خلال بدء مشروع صغير لزراعة التوت الهندي شبه مستديم الأوراق.