وقف العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوّا

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الأربعاء، إن التوجّه لفتح القطاعات يأتي في ضوء التحسّن الذي طرأ على الوضع الوبائي، وبالتزامن مع بدء برنامج التطعيم ضدّ فيروس كورونا.

وأعلن وقف العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من هذا الأسبوع، ومع ذلك، يبقى العمل بساعات الحظر الليلي المعمول بها حالياً، ويتمّ تطبيقها كذلك أيام الجمعة.

وتحدث العايد عن فتح عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية على ثلاث مراحل، وبمدد زمنية محددة، وبالاعتماد على المؤشرات الوبائية في حينه.

وأوقفت الحكومة العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوّا (Visit Jordan) ، والاكتفاء بإحضار فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) نتيجته سلبية خلال (72) ساعة من موعد الوصول، بالإضافة إلى فحص (PCR) فور الوصول في المطار، و يعفى من ذلك الأطفال دون سن 5 سنوات.

ويُلغى الحجر المنزلي للمسافرين القادمين ممن تظهر نتيجة فحوصهم في المطارات الأردنية سلبية، مع التأكيد على التزام المصابين الذين تظهر نتيجتهم إيجابية بالعزل المنزلي.

وأعلن العايد زيادة أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين وحدود المدوّرة إلى 300 شخص يومياً، بدلا من 150 شخصاً، وبحسب تعليمات تعلنها وزارة الداخلية، وإزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة في المطارات لتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، ابتداء من تاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2021.