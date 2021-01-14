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عبيدات عن كورونا : الاردن ما زال في المعركة

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عبيدات عن كورونا : الاردن ما زال في المعركة عبيدات عن كورونا : الاردن ما زال في المعركة

جى بي سي نيوز - أكد وزير الصحة نذير عبيدات، أن الوضع الوبائي يشهد تحسنا ملحوظا في الاسابيع الـ7 الأخيرة حيث شهد الأردن انخفاضا ملموسا في الإصابات وفي إيجابية الفحوصات والوفيات.

وأضاف عبيدات، أن “هناك تحسن واضح في المنحنى الوبائي، وكذلك بدء برنامج التطعيم الوطني وهو برنامج نأمل أن يؤدي الهدف منه وهو التصدي لهذه الجائحة على المستوى الوطني”.

وتابع، ” ان ذاك التحسن وقدراتنا في المستشفيات العامة حيث أصبح هناك زيادة واضحة في الأسرة العادية والعناية الحثيثة وفي أجهزة التنفس، في مقابل هذا التحسين والوضع الصحي وكان لابد اعادة تقييم الامور، وتوصلت إلى هذه القرارات بعودة النشاط لبعض القطاعات”.

وشدد على أن “تلك القرارات لا تعني أن الأمور بدون أي مخاطر لا شك أننا لا زلنا في قلب المعركة، ولايزال الوباء يهددالمجتمع، وخاصة أن برنامج التطعيم ما يزال في بدايته”.

ولفت إلى أن “التشديد بالتساوي مع فتح تلك القطاعات، إذ لابد من التشديد بسبل الوقاية والالتزام بالإجراءات الصحية، الكرة في ملعب المنشآت التي سيتم اعادة عملها وعلى أصحابها والمواطن العمل على استدامة هذا النشاط حتى لا يكون هناك عودة لانعكاسات سلبية على المنحنى الوبائي”

جي بي سي نيوز

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