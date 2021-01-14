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"نيران صديقة".. من هم الجمهوريون الذين صوتوا على قرار عزل ؟

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"نيران صديقة".. من هم الجمهوريون الذين صوتوا على قرار عزل ترامب؟ "نيران صديقة".. من هم الجمهوريون الذين صوتوا على قرار عزل ؟

مصراوي Masrawy

12:35 ص الخميس 14 يناير 2021

كتب - محمد صفوت:

انضم 10 جمهوريون إلى زملائهم الديمقراطيين في مجلس النواب، وصوتوا لصالح قرار توجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس المنتهية ولايته دونالد ، قبل 7 أيام فقط من تنصيب جو بايدن رئيسًا للبلاد، على خلفية أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

وشكل تصويت جمهوريين على قرار عزل ترامب ومحاكمته برلمانيًا، حدثًا إذ لم يصوت جمهوريًا واحدًا على إجراءات عزل ترامب التي جرت في 2019، لاتهامه بمحاولة الضغط على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقًا بشأن نجل خصمه السياسي، وقتئذ، جو بايدن.

وصوت كلاً من، دان نيوهاوس من واشنطن، وجون كاتكو من نيويورك، وخايمي هيريرا بيوتلر من واشنطن، وآدم كينزينجر من إلينوي، وفريد ابتون من ميشيجان، وليز تشيني من وايومنج، وبيتر ميجر من ميشيجان، وأنتوني جونزاليس من أوهايو، وتوم رايس من ساوث كارولينا، وديفيد فالاداو من كاليفورنيا.

وصوت 232 نائبًا ديمقراطيًا بينهم 10 جمهوريين، على قرار اتهام ترامب بالتحريض على العنف، تمهيدًا لتمرير القرار لمجلس الشيوخ لبدء محاكمة ترامب برلمانيًا، فيما رفض 197 نائبًا، لإجراءات العزل، في الوقت الذي اعترف أغلب الرافضين للقرار بضرورة تحمل ترامب لمسؤولية اقتحام الكونجرس، لكنهم رأوا أن قرار عزله يزيد الانقسام في الشارع الأمريكي.

وعن إمكانية محاكمة ترامب برلمانيًا وعزله من منصبه قبل تنصيب بايدن، في ٢٠ يناير الجاري، أكد ‏زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أنه لا توجد أدنى فرصة لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ قبل تنصيب الرئيس جو بايدن.

وقال ماكونيل، في بيان لزملائه بالمجلس نقلته "سي إن إن" مساء الأربعاء، إن محاكمة ترامب لن تبدأ إلا بعد ١٩ يناير الجاري، ما يعني أن بايدن سيكون نصب رسميًا رئيسًا للبلاد.

ويرى أن الأفضل في الأيام القليلة المتبقية لترامب، أن يمضى الكونجرس والسلطة التنفيذية قدمًا ويركزان على تسهيل تنصيب بايدن، في جو منظم وآمن، لضمان انتقال سلس للسلطة.

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