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رئيس وزراء لبنان يوجه بتقديم شكوى أممية ضد إسرائيل لاختطافها راعيًا لبنانيًا

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رئيس وزراء لبنان يوجه بتقديم شكوى أممية ضد إسرائيل لاختطافها راعيًا لبنانيًا رئيس وزراء لبنان يوجه بتقديم شكوى أممية ضد إسرائيل لاختطافها راعيًا لبنانيًا

مصراوي Masrawy

12:18 ص الخميس 14 يناير 2021

لبنان- (أ ش أ):

أعلن رئيس اللبنانية حسان دياب، تقديم بلاده شكوى أمام الأمم المتحدة ضد إسرائيل لقيامها باختطاف أحد الرعاة اللبنانيين واقتياده إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان الليلة، أن "دياب" طلب من وزير الخارجية شربل وهبة، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن الواقعة باعتبار أنها تمثل اعتداءً إسرائيليًا.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس أن دورية عسكرية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي قد اختطفت الراعي اللبناني حسن قاسم زهرة من داخل قرية كفر شوبا الحدودية (جنوبي لبنان) حيث كان يرعي قطيعًا من الماشية، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل.

وقدمت الخارجية اللبنانية أمس، عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال السيادة اللبنانية والمتمثلة في الخروقات الجوية المستمرة منذ بضعة أيام حيث تشهد أجواء لبنان تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي على علو منخفض، وأكدت الشكوى وجوب إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورًا حفاظًا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

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