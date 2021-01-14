★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أكد ‏زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أنه لا توجد أدنى فرصة لبدء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ماكونيل، في بيان لزملائه بالمجلس نقلته شبكة "سي إن إن" مساء الأربعاء، إن محاكمة ترامب لن تبدأ إلا بعد ١٩ يناير الجاري، ما يعني أن بايدن سيكون نصب رسميًا رئيسًا للبلاد.

ويرى أن الأفضل في الأيام القليلة المتبقية لترامب، أن يمضى الكونجرس والسلطة التنفيذية قدمًا ويركزان على تسهيل تنصيب بايدن، في جو منظم وآمن، لضمان انتقال سلس للسلطة.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، قال في وقت سابق من الأربعاء، إنه سيستمع إلى الحجج القانونية ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حين تقديمها لمجلس الشيوخ، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار ماكونيل، إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت على قرار عزل ترامب من منصبه أم لا.

وكان متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قال إن زعيم الأغلبية لن يوافق على عقد جلسة طارئة بمجلس الشيوخ قبل ١٩ يناير الجاري، قبل يوم واحد فقط على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكر المتحدث لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن ذلك يعني أن محاكمة مجلس الشيوخ لن تبدأ على الأرجح إلا بعد مغادرة الرئيس ترامب لمنصبه.