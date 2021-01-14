أخبار عاجلة

جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب" -
مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة -
أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار -
صور.. تغريم 20 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية في الشرقية -
لـ 7 ساعات غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز الحسينية بالشرقية -
3 مصابين في حريق بوحدة سكنية في الوادي الجديد -
واشنطن: اعتقال مسؤول منتخب بولاية نيو مكسيكو شارك في اقتحام الكابيتول -
الجيش الأمريكي يعلن اكتمال انسحاب قواته من الصومال -
الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية -
الاتحاد الأوروبي: كورونا يهدد بتوسيع الفجوة بين دول منطقة اليورو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طلب غريب لـ"صاحب القرنين" مقتحم الكونجرس.. تعرَّف عليه

Print
طلب غريب لـ"صاحب القرنين" مقتحم الكونجرس.. تعرَّف عليه طلب غريب لـ"صاحب القرنين" مقتحم الكونجرس.. تعرَّف عليه
بعد ذيوع صيته وتداوُل صوره

طلب غريب لـ

اشتُهر بغرابة ملابسه، وقبعة الفايكنج ذات القرنين، وطلاء الوجه الغريب، وظهوره عاري الصدر، وحمله رمحًا بطولة 6 أقدام، فضلاً عن اقتحامه مبنى الكونجرس (الكابيتول) قبل نحو أسبوع، غير أن طلبًا غير اعتيادي وجهه المتهم للمحكمة المختصة بنظر قضيته، يُضاف إلى قائمة غرائبه.

ورفض جيك أنجيلي، الذي ذاع صيته أثناء اقتحام الكونجرس، تناول طعام السجن بعد أن دخل في شبه إضراب، مطالبًا إدارة السجن بتقديم طعام عضوي له.

وخلال أول ظهور له في قاعة المحكمة الفيدرالية في فينيكس أخبر المحامي المدافع عن "أنجيلي" القاضي بأنه لم يأكل منذ أن تم احتجازه؛ لأنه يتبع نظامًا غذائيًّا شديد التقييد، يتكون فقط من طعام عضوي، يعتقد أنه لأسباب دينية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيوزوييك" الأمريكية.

ورأت القاضية ديبورا فاين أن المزاعم "مثيرة للقلق للغاية"؛ وأصدرت أمرًا لإدارة السجن بإيجاد طريقة لتلبية مطالبه، وتقديم الطعام العضوي المطلوب.

فيما أكدت إدارة السجن التزامها بـ"أمر القاضي"، وتزويد "أنجيلي" بالطعام لتلبية نظامه الغذائي العضوي.

ويُتهم صاحب الـ33 عامًا بالدخول عمدًا إلى مبنى الكونجرس، والبقاء فيه من دون إذن أي سلطة قانونية، فضلاً عن انتهاجه سلوكًا غير منضبط.

وكان الشاب الأمريكي قد شوهد داخل مكتب نائب الرئيس في مجلس الشيوخ أثناء الاقتحام والاضطرابات التي شهدها المبنى قبل أسبوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"

جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"

مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة

مركز العمليات الموحدة (911) يستقبل عدداً من سفراء الدول الإفريقية بالمملكة

أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار

أسعار النفط تتراجع متأثرة بمخاوف زيادة إصابات كورونا وارتفاع الدولار

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي"

شبكة عيون الإخبارية