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تونس: الجزائر تعهدت باقتسام اللقاحات معنا فور استلامها

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تونس: الجزائر تعهدت باقتسام اللقاحات معنا فور استلامها تونس: الجزائر تعهدت باقتسام اللقاحات معنا فور استلامها

مصراوي Masrawy

11:56 م الأربعاء 13 يناير 2021

تونس - (د ب أ)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مساء الأربعاء، إن الجزائر تعهدت بتقاسم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فور حصولها عليها، مع تونس بهدف الاستجابة للوضع الصحي الملح في البلاد.

وقال الجرندي في تصريح إعلامي بالقصر الرئاسي، إن وزير الخارجية الجزائري أعلن أن بلاده ستزود تونس بنصف اللقاحات التي ستحصل عليها بحسب تعليمات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتفاقم الوضع الوبائي في تونس التي أعلنت عن حجر صحي شامل بدءا من يوم غد الخميس وحتى يوم الأحد في مسعى لكسر حلقات العدوى، في وقت تبذل فيه الدولة جهودا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أقرب وقت.

وكانت أعلنت عن ترتيبات للحصول على اللقاح الأمريكي فايزر في أبريل المقبل لكن مع تسارع العدوى بالفيروس وسقوط المزيد من الوفيات يوميا تبحث الحكومة التوصل إلى اقتناء لقاح ثان بشكل عاجل قبل نهاية الشهر الجاري أو في بداية فبراير.

وأوضح الجرندي "أكد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة الاتصال السريع مع نظرائي في مختلف الدول الشقيقة والصديقة للحصول على اللقاحات وخصوصًا الدول المصنعة لهذه اللقاحات".

وقال الجرندي "وزير الخارجية الجزائري استجاب بطريقة مباشرة. وهو التزام شديد من الجزائر بمقتضيات الأخوة بين البلدين والرئيسين".

ويتوقع استلام الجزائر أولى دفعات اللقاح الروسي سبوتنيك الأسبوع الجاري

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