أخبار عاجلة

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا -
"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفاتيكان يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

Print
الفاتيكان يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا الفاتيكان يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

مصراوي Masrawy

08:56 م الأربعاء 13 يناير 2021

الفاتيكان - (د ب أ)

بدأ الفاتيكان عملية التطعيم ضد المستجد (كوفيد-19) للعاملين به وسكانه اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيحصل البابا فرانسيس البالغ 84 عامًا، على جرعة اللقاح.

وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية، مؤخرًا إنه سجل اسمه لتلقي التطعيم، إلا أن رئيس المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، التزم الصمت بشأن خطة فرانسيس.

وخضع فرانسيس لجراحة لإزالة جزء من رئته بسبب مرض في العشرينات من عمره، لذلك إذا أصيب بالفيروس، قد تكون حالته خطيرة.

ويعيش البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر البالغ 93 عامًا، أيضًا داخل دولة الفاتيكان الصغيرة التي تحيط بها روما.

وقال الفاتيكان إن العاملين في مجال الرعاية الصحية وعناصر الأمن وكبار السن سيكونون في المقدمة، بالإضافة إلى الأفراد الذين يتواصلون بشكل متكرر مع الجمهور.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك العديد من حالات تفشي فيروس كورونا في الفاتيكان، بما في ذلك بين أفراد من الحرس السويسري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

شبكة عيون الإخبارية