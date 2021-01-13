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رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة سيدة تحمل جنسية عربية والنيابة تُصرح بالدفن

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رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة سيدة تحمل جنسية عربية والنيابة تُصرح بالدفن رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة سيدة تحمل جنسية عربية والنيابة تُصرح بالدفن

مصراوي Masrawy

08:46 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

صرحت نيابة بولاق أبو العلا، بدفن جثة سيدة تحمل جنسية عربية، عثر عليها داخل شقتها في حالة تعفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية اليوم الأربعاء.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلقى بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الشقة محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل جنسية عربية متوفاة وفي حالة تعفن داخل غرفة نومها.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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