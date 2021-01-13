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انتشال جثتي طالبين غرقا في مياه النيل بالقليوبية

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انتشال جثتي طالبين غرقا في مياه النيل بالقليوبية انتشال جثتي طالبين غرقا في مياه النيل بالقليوبية

مصراوي Masrawy

08:45 م الأربعاء 13 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الأربعاء، جثتي طالبين من مياه نهر النيل بكفر شكر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من الرائد محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بغرق طالبين بالمرحلة الثانوية في مياه نهر النيل أمام ديوان مجلس مدينة كفر شكر، قفزا من أعلى مركب متهالك غير صالح للاستهلاك، متروكة منذ سنوات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمحلية بالقليوبية إلى موقع غرق الطالبين، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري ببنها، وانتشال الجثتين، وتبين أن الأول يدعى "السعيد. ش.ا" 17 عامًا، طالب ثانوي، و"محمد. س.م" 17 عامًا، طالب ثانوي، مقيمان بقرية كفر الولجا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وطالب أهالي مدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة إخلاء المركب المتهالك المتوقف في مياه نهر النيل أمام ديوان عام مجلس المدينة منذ سنوات، وذلك لتسببه في ما يقرب من غرق 8 شباب من أهالي المركز والمدينة، بعد القفز من أعلى المركب.

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