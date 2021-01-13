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الإسكندرية - محمد عامر:

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة لاستضافة كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021 بالصالة المغطاة ببرج العرب.

وقال المحافظ، إنه قد جرى الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية ووضع أعلام الـ 32 دولة المشاركة في البطولة داخل الصالة وبالطرق والشوارع المؤدية إلى الاستاد.

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار أيام البطولة، لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.

وواصلت اليوم بعض الفرق المشاركة في بطولة مجموعة الإسكندرية، فرق كرواتيا، وبيلا روسيا، واليابان، وسلوفينيا، وأنجولا، تدريباتها بالصالة المغطاة ببرج العرب، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الإسكندرية.