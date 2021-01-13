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"فزعة التطوعي" يقيم برنامج "شاركهم دفء الشتاء" بحيي بدر والشفا بالرياض

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"فزعة التطوعي" يقيم برنامج "شاركهم دفء الشتاء" بحيي بدر والشفا بالرياض "فزعة التطوعي" يقيم برنامج "شاركهم دفء الشتاء" بحيي بدر والشفا بالرياض
بهدف تزويد المحتاجين بالملابس الشتوية بدعم من اللجنة الاجتماعية

أقام مركز فزعة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض، البرنامج الاجتماعي بعنوان "شاركهم دفء الشتاء"، والذي يتم من خلاله تنفيذ سلسة من الأنشطة الاجتماعية ذات الطابع التطوعي وذلك ضمن برامج وأنشطة اللجنة.

وتفصيلاً تتم مشاركة مجموعة من العمالة بالحي بتوزيع الشاي والقهوة ووجبة الإفطار لهم، وذلك لمشاركتهم دفء الشتاء، وتزويد المحتاجين منهم بملابس الشتاء، وذلك بدعم من اللجنة ممثلة في فريق (فريق فزعة التطوعي).

وتدعو اللجنة الجميع من الراغبين بالتسجيل في منصة التطوع، وذلك بهدف المشاركة المجتمعية بالتطوع والتسجيل بالفرص التطوعية للجنة، كما تدعم اللجنة التطوع والمتطوعين من خلال فرصها التي تطرح بصفة دورية، داعين الله للجميع بأن يجعل ما قدموه ويقدمونه في ميزان حسناتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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