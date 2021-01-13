أخبار عاجلة

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا -
"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

Print
رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب رئيس "الوطنية للصحافة" يهنئ المستشار حنفي جبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

مصراوي Masrawy

08:00 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تقدم عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الهيئة، بخالص التهنئة للمستشار حنفي جبالي بفوزه برئاسة مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة وبدء انعقاد أولى جلساته، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهمته انطلاقا من الدور التشريعي الكبير لمجلس النواب.

كما تقدم الشوربجي بخالص التهنئة للنائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا في مسئولياتهم الجسام لما فيه خير وصلاح البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح .​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

شبكة عيون الإخبارية