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: شركة سيمنز تكرر نفس الهدية والعطاء في مشروع خط القطار الكهربائي ""

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السيسي: شركة سيمنز تكرر نفس الهدية والعطاء في مشروع خط القطار الكهربائي "فيديو" : شركة سيمنز تكرر نفس الهدية والعطاء في مشروع خط القطار الكهربائي ""

مصراوي Masrawy

07:54 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح ، عن شكره وتقديره البالغ لمشروع القطار الكهربائي الضخم، وعلى العرض المقدم من حيث السعر والمواصفات والتوقيت، ولمسيرة التعاون بين وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأكد السيسي، أن المشروع خلال المرحلة الأولى من السخنة إلى العلمين، تم بلورته بالكامل وسيتم تنفيذه خلال عامين، متابعا: أقدر السعر اللي قدمته شركة سيمنز لتاني مرة، وأول قدمت سعر عظيم وخدمة عظيمة لمصر، في مشروع المحطات الكهربائية بتاع سيمنز، والنهاردة تكرر نفس الأسلوب معانا بنفس العطاء ونفس الهدية بشكرها وبقولها نثق فيكم ونعتمد عليكم.

وتابع الرئيس: أنا بتكلم في مشروع يتكلف تقريباً 360 مليار جنيه خلال سنتين طبقا لأقصى المعايير والعلمية والتكنولوجية والفنية في كل شيء.. ومرة تانية بوجه الشكر إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعمها لمصر وبشكر الشركة مرة تانية، وكنا نتمنى نخلص المشروع خلال سنتين، لكن طبعا إحنا مش هنقدر لأنه مش يسير، وشكرا جزيلا.


وأكد السيسي، أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي يعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.

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