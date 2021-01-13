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شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي

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شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي
وجرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية وإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بشخص حاول سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى البلاغ الذي باشرته الأجهزة الأمنية بتاريخ 12 / 5 / 1442 هـ عن محاولة أحد الأشخاص سرقة وإتلاف جهاز صرف آلي بحي النسيم شرق مدينة الرياض، واستخدامه أداة صلبة لتكسير الجهاز، والهروب بمركبة من دون لوحات بعد فشله في ذلك، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وضبط المركبة المستخدمة في الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وقد جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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