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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:​

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، منتخب المجر لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي انطلقت مساء اليوم وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 31 منتخبا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: "وصل المنتخب المجري وعددهم 30 لاعبا على الطائرة المصرية القادمة من بودابست، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة وفقا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.​