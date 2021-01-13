أخبار عاجلة

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا -
"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أطفال ووفاة 5 حالات بكورونا في القليوبية

Print
إصابة 3 أطفال ووفاة 5 حالات بكورونا في القليوبية إصابة 3 أطفال ووفاة 5 حالات بكورونا في القليوبية

مصراوي Masrawy

07:38 م الأربعاء 13 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى ببنها للأطفال التخصصي بالقليوبية عن استقبال 3 إصابات جديدة من الأطفال بفيروس كورونا، جرى حجز حالة واحدة منهم وعزل الحالتين الأخرتين منزليًا مع تقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى، أن قسم العزل بالمستشفى محجوز به حاليًا 3 أطفال أعمارهم تتراوح ما بين 4 و15 عامًا، لافتًا أن جميع الأطفال المحجوزين أو المعزولين منزليًا حالاتهم مستقرة ومطمئنة تمامًا.

وشهدت المحافظة وفاة 5 حالات بينهم 2 بعزل قها وواحدة في صدر 23 يوليو و2 في بنها للتأمين الصحي.

كما استقبل مستشفى قها للعزل 6 حالات إصابة جديدة، بينما أعلنت تعاف 4 حالات أخرى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

شبكة عيون الإخبارية