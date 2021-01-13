الوادي الجديد| المحافظ يقرر سحب أراضي مبادرة النخيل من المستثمرين غير الجادين

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الوادى الجديد- محمد الباريسي:

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، واللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وأصدر المحافظ، خلال الاجتماع قرارًا بسحب جميع الأراضي المخصصة بمبادرة النخيل وغيرها من المشروعات الزراعية من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بمعدلات التنفيذ ولم يتخذوا أي خطوات جادة للبدء في المشروع ما لم تكن هناك أي معوقات إدارية.

وشدد المحافظ على متابعة الالتزام بقرار منع زراعة الأرز حفاظًا على المخزون الجوفي للمياه، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على مياه المصارف بعد الحصول على تصريح من مديرية الري.

وأشار "الزملوط" إلى انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى مركز الفرافرة البالغ عددها 25 قرية ضمن 50 مركزًا على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرها ورفع كفاءتها، موجهًا بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

ووجه المحافظ بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة والمتابعة اليومية لأرصدة المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.

كما وجه بتنفيذ مراجعات نهائية إلكترونية لطلاب الثانوية العامة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع العناصر المتميزة من الكوادر التعليمية لخدمة طلاب المحافظة.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ على ضرورة ربط خريجي مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها مديرية القوى العاملة لتدريب الشباب على المهن الحرفية بسوق العمل من خلال الاستعانة بهم في المشروعات التي تنفذها المحافظة؛ لإكسابهم الخبرة وإتاحة فرص عمل لهم.