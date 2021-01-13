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شاهد.. طفرة في أعداد المسافرين بدبي.. الأرقام تتحدَّث

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شاهد.. طفرة في أعداد المسافرين بدبي.. الأرقام تتحدَّث شاهد.. طفرة في أعداد المسافرين بدبي.. الأرقام تتحدَّث
1.5 مليون مسافر في شهر واحد

شاهد.. طفرة في أعداد المسافرين بدبي.. الأرقام تتحدَّث

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في شهر ديسمبر من عام 2020 بنسبة 38 في المئة عن شهر نوفمبر الماضي، وارتفعت خلال شهر نوفمبر لعام 2020 بنسبة 8 في المئة؛ إذ بلغ عدد المسافرين 1.6 مليون بنهاية نوفمبر من العام نفسه.

ووفقًا لبيانات مطار دبي، فقد وصل أعداد المسافرين في الشهر الماضي إلى 2.19 مليون مسافر، فيما تراجعت أعداد المسافرين من خلال المطار بنسبة 72 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

يأتي هذا فيما هبطت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2020 بنسبة 70 في المئة؛ لتصل إلى 26.3 مليون مسافر مقارنة بعام 2019 نتيجة لتداعيات .

في الغضون، ارتفعت حركة الطائرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 11 في المئة؛ لتصل إلى 18 ألف رحلة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. كما وصل إجمالي حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال عام 2020 إلى نحو 1.83 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن خلال العام قبل الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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