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خلال افتتاح بطولة العالم لليد.. : العالم أصبح قادرًا على التعايش مع "كورونا"

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خلال افتتاح بطولة العالم لليد.. السيسي: العالم أصبح قادرًا على التعايش مع "كورونا" خلال افتتاح بطولة العالم لليد.. : العالم أصبح قادرًا على التعايش مع "كورونا"

مصراوي Masrawy

06:09 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح ، انطلاق بطولة العالم للرجال لكرة اليد في نسختها الـ27 بمصر.

وقال السيسي خلال حفل الافتتاح: ﷽: أرحب بكم جميعا على أرض في أكبر تجمع رياضي لنؤكد في رسالة بأن العام أصبح قادرًا على التعايش في جائحة كورونا وسنتجاوز المحنة في مختلف التحديات والتعايش السلمي.

وأضاف الرئيس السيسي: على بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم للرجال السابعة والعشرين بمصر.

ويقام اليوم حفل افتتاح بطولة لكرة اليد "مصر 2021" في نسختها الـ27 باستاد القاهرة بحضور كبار شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حيث تعد هذه أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وفرضت اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات احترازية صارمة بدءا من تطبيق نظام الفقاعة على كل من يتواجد في الحدث للحماية من ، وأيضا نجوم حفل الافتتاح، حيث تجرى المسحة الطبية لجميع أفراد الحدث كل 48 ساعة للاطمئنان على سلامتهم من الفيروس لخروج البطولة بشكل أمن.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

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