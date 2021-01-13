أخبار عاجلة

"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين -
"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
بعد اقتحامها الكونجرس.."FBI" يحقق في نية امرأة بيع كمبيوتر بيلوسي لروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تكليف "محمد فكري" بالإشراف على الشؤون الإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق

Print
تكليف "محمد فكري" بالإشراف على الشؤون الإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق تكليف "محمد فكري" بالإشراف على الشؤون الإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق

مصراوي Masrawy

07:25 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، القرار رقم 28 لسنة 2021، بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، بندب محمد محمد فكري محمود، أخصائي شؤون مالية أول، للعمل مديرًا عامًا للشؤون المالية، وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بمستشفيات جامعة الزقازيق، بجانب عمله الأصلي لحين تعيين مدير عام.

يذكر أن محمد محمد فكري، كان يشغل مدير عام للمالية والإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق، منذ عدة سنوات، ويشهد له بالكفاءة وحسن السير والسلوك.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

​"الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

شبكة عيون الإخبارية