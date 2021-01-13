تكليف "محمد فكري" بالإشراف على الشؤون الإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، القرار رقم 28 لسنة 2021، بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، بندب محمد محمد فكري محمود، أخصائي شؤون مالية أول، للعمل مديرًا عامًا للشؤون المالية، وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بمستشفيات جامعة الزقازيق، بجانب عمله الأصلي لحين تعيين مدير عام.

يذكر أن محمد محمد فكري، كان يشغل مدير عام للمالية والإدارية بمستشفيات جامعة الزقازيق، منذ عدة سنوات، ويشهد له بالكفاءة وحسن السير والسلوك.