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"إنقاذ الطفولة الدولية" تبحث تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" في المنيا

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"إنقاذ الطفولة الدولية" تبحث تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" في المنيا "إنقاذ الطفولة الدولية" تبحث تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" في المنيا

مصراوي Masrawy

07:07 م الأربعاء 13 يناير 2021

المنيا – محمد النادي:

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، آلية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" في الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2023.

ضم الوفد كل من تامر كيرلس، المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة، ومي جاب الله، نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل، نائب مدير البرنامج، وأحمد عبدالحميد، مدير عمليات برنامج الصداقة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وهيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

وطالب "القاضي" الوفد بالعمل في القرى الأكثر احتياجًا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

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