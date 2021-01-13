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وزير العدل يمنح 22 مسئولا من رؤساء مدن المنيا الضبطية القضائية لمواجهة كورونا

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وزير العدل يمنح 22 مسئولا من رؤساء مدن المنيا الضبطية القضائية لمواجهة كورونا وزير العدل يمنح 22 مسئولا من رؤساء مدن المنيا الضبطية القضائية لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

07:22 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي:

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 22 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم بمحافظة المنيا، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة .

ونص القرار رقم 128 لسنة 2021، الصادر من وزير العدل بتخويل 22 من مسئولي محافظة المنيا بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 حظر إقامة أى حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها، وكذا عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

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