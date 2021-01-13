"سي إن إن": كوشنر تدخل لمنع فتح حسابات لترامب على مواقع تواصل بديلة تعد ملاذًا للمتطرفين

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الأربعاء أن جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وصهره، تدخل لمنع مسؤولين من فتح حسابات لترامب على مواقع تواصل بديلة تشكل ملاذًا للمتطرفين.

ونقلت الشبكة الإخبارية مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها، إن ‏مسؤولون في إدارة ترامب حاولوا استخدام حسابات تديرها حملة ترامب الانتخابية عبر تويتر لنشر تغريدات باسمه.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي العملاقة علقت حسابات ترامب عليها بسبب استمراره في مزاعم تزوير الانتخابات وتحريض أنصاره على استخدام العنف لقلب نتيجة الانتخابات.