إغلاق 8 منشآت مخالفة لإجراءات مواجهة كورورنا بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملات المقاهي والمحال المخالفة بكافة أحياء الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشن حي شرق حملة استهدفت طريق الكورنيش وشوارع سموحة، ولوران، وجرى خلالها تغريم فوري لثلاث منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما جرى غلق وتشميع خمس منشآت تجارية "كافيتريات ومطاعم"، لمخالفة قرارات مجلس الوزراء وتقديم "الشيشة" للرواد، وتم مصادرتها في الحال.

ونفذ حي الجمرك حملة شملت شوارع، ميدان التحرير، والقائد جوهر، وأبي الدرداء، أسفرت عن ضبط 27 حالة وتغريمهم غرامة فورية 50 جنيهًا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية.

وواصل حي غرب حملاته والتي أسفرت عن تحرير 20 غرامة فورية، لعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي نطاق حي وسط، جرى إغلاق ثلاث منشآت "قاعة وكافتيريا"، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.