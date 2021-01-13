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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق بطولة العالم للرجال لكرة اليد في نسختها الـ 27 بمصر.

وقال السيسي خلال حفل الافتتاح: بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم جميعا على أرض مصر في أكبر تجمع رياضي لنؤكد في رسالة بأن العام أصبح قادرا على التعايش في جائحة كورونا وسنتجاوز المحنة في مختلفة التحديات والتعايش السلمي.

وأضاف الرئيس السيسي: على بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم للرجال السابعة والعشرين بمصر.

ويقام اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021" في نسختها الـ 27 باستاد القاهرة بحضور كبار شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حيث تعد هذه أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وفرضت اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات احترازية صارمة بدءا من تطبيق نظام الفقاعة على كل من يتواجد في الحدث للحماية من فيروس كورونا وأيضا نجوم حفل الافتتاح، حيث تجرى المسحة الطبية لجميع أفراد الحدث كل 48 ساعة للاطمئنان على سلامتهم من الفيروس لخروج البطولة بشكل أمن.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.