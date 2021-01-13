كفر الشيخ يسحق المنصورة بثلاثية في عقر داره

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بقيادة عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق، على نظيره فريق نادي المنصورة، بثلاثية نظيفة في عقر داره على ملعبه ووسط جماهيره.

جاء ذلك في إطار منافسات الأسبوع الثامن بالمجموعة الثامنة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب"، وذلك بعد مباراة تكتيكية استغل خلالها المدير الفني لكفر الشيخ، نقاط الضعف في فريق نادي المنصورة.

أحرز أهداف الفريق الأول، أحمد كفتة، هدفين، في الدقيقتين 20 من الشوط الأول و62 من الشوط الثاني، وماهر عبده في الدقيقة 92، ليرتفع رصيد فريق كفر الشيخ لـ 10 نقاط، بينما يتجمد رصيد فريق نادي المنصورة عند 8 نقاط.