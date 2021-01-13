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موسكو والرياض تنظمان المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V"

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موسكو والرياض تنظمان المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" موسكو والرياض تنظمان المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V"

مصراوي Masrawy

06:27 م الأربعاء 13 يناير 2021

- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V" ضد المستجد، وتبحثان إمكانية إنتاجه في المملكة العربية .

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسية والوكالات السعودية المتخصصة في الاستثمار تواصل العمل سويًا على قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي وتوطين إنتاجه في المملكة العربية السعودية.

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