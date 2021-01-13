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عمدة واشنطن: شددنا الإجراءات الأمنية وندعوا الجمهور للمشاركة بحفل التنصيب عبر الإنترنت

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عمدة واشنطن: شددنا الإجراءات الأمنية وندعوا الجمهور للمشاركة بحفل التنصيب عبر الإنترنت عمدة واشنطن: شددنا الإجراءات الأمنية وندعوا الجمهور للمشاركة بحفل التنصيب عبر الإنترنت

مصراوي Masrawy

06:21 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات

‏‏‏‏أعلنت عمدة واشنطن موريل باوزر، مساء الأربعاء تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة بدءا من الجمعة على أن تشمل إغلاق مواقف للسيارات.

ودعت باوزر، الجمهور للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، المقرر له ٢٠ يناير الجاري، عبر الإنترنت.

وازدادت المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير بواشنطن.

وحذر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في وثيقة داخلية بأن أنصارا لترامب يخططون للقيام بتظاهرات مسلحة في الولايات الخمسين خلال الفترة الممتدة من نهاية الاسبوع إلى موعد أداء بايدن اليمين الدستورية، وفق ما كشفت وسائل إعلام.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن "أعلن حال طوارئ في واشنطن دي سي وأمر بمساعدة فدرالية لمساندة جهود واشنطن للاستجابة للظروف الطارئة الناتجة عن مراسم تنصيب الرئيس التاسع والأربعين من 11 يناير إلى 24 يناير 2021".

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