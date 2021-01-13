أخبار عاجلة

"بيلوسي" تطالب بوقف تعيين مسؤول منحاز لترامب في "الأمن القومي" -
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ -
أحداث دارفور الدموية تخلف 129 قتيلاً.. وتوقعات بتدهور الأوضاع الأمنية -
بالفيديو .. بطاقة "كفاءة" ألوان توفر وأخرى تُخسر -
ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته الثانية أمام مجلس الشيوخ -
لأني أُحبُّها..! -
إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا -
واشنطن ترفع قرار إغلاق الكابيتول بعد احتواء حريق قريب من المبنى -
بعد اقتحامها الكونجرس.."FBI" يحقق في نية امرأة بيع كمبيوتر بيلوسي لروسيا -
الإمارات: تطعيم مليوني شخص بلقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة مؤسس التيار البعثي في موريتانيا

Print
وفاة مؤسس التيار البعثي في موريتانيا وفاة مؤسس التيار البعثي في موريتانيا

مصراوي Masrawy

06:12 م الأربعاء 13 يناير 2021

نواكشوط - (د ب أ)

أعلن ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن وفاة الدكتور محمد يحظيه ولد أبريد الليل مؤسس التيار البعثي العروبي في موريتانيا، والوزير الأسبق للثقافة والأعلام عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقالت عائلة الراحل إنه توفي إثر وعكة صحية ألمت به البارحة ونقل إلى المستشفى العسكري بنواكشوط حيث توفي بعد ظهر اليوم وكان يعاني من حمى شديدة .

وعرف ولد ابريد الليل بصفته منظرًا في الشؤون السياسية وشؤون الحكم في بلاده وقياديًا بارزًا بحزب البعث في موريتانيا. وسجن عدة مرات بسبب قيادته لتنظيمات سرية مدنية وعسكرية للبعث في موريتانيا اتهمتها السلطات حينها بالسعي لقلب نظام الحكم وحكم عليه بالسجن مرتين واستفاد من عفو رئاسي.

وشغل الراحل في السنوات القليلة الماضية منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للرعاية الصحية .

وكان مقربا من نظام حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لكن العلاقة ساءت في السنة الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

مصر.. رفع حالة الطوارئ القصوى بالإسكندرية استعداداً لموجة طقس سيئ

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

​كيف تحافظ الحكومة على مصالح مصر في قضية سد النهضة؟ مدبولي يجيب للنواب

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

"مجبرون على الصمت".. 22 ساعة لأسرة سورية في طريق الموت لدخول مصر "فيديو"

"مجبرون على الصمت".. 22 ساعة لأسرة سورية في طريق الموت لدخول مصر "فيديو"

شبكة عيون الإخبارية