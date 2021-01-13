وفاة مؤسس التيار البعثي في موريتانيا

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نواكشوط - (د ب أ)

أعلن ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن وفاة الدكتور محمد يحظيه ولد أبريد الليل مؤسس التيار البعثي العروبي في موريتانيا، والوزير الأسبق للثقافة والأعلام عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقالت عائلة الراحل إنه توفي إثر وعكة صحية ألمت به البارحة ونقل إلى المستشفى العسكري بنواكشوط حيث توفي بعد ظهر اليوم وكان يعاني من حمى شديدة .

وعرف ولد ابريد الليل بصفته منظرًا في الشؤون السياسية وشؤون الحكم في بلاده وقياديًا بارزًا بحزب البعث في موريتانيا. وسجن عدة مرات بسبب قيادته لتنظيمات سرية مدنية وعسكرية للبعث في موريتانيا اتهمتها السلطات حينها بالسعي لقلب نظام الحكم وحكم عليه بالسجن مرتين واستفاد من عفو رئاسي.

وشغل الراحل في السنوات القليلة الماضية منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للرعاية الصحية .

وكان مقربا من نظام حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لكن العلاقة ساءت في السنة الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز.