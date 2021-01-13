السودان يلغي حظر دخول القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا

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مصراوي Masrawy

السودان - (أ ش أ)

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، نشرة طيران دولية جديدة، سمحت فيها للركاب القادمين جوًا من بريطانيا، وهولندا وجنوب إفريقيا بالدخول للسودان عبر المطارات السودانية.

ووضعت النشرة ضوابط صحية للقادمين من الدول الثلاث، تشمل الحصول على شهادات خلو من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من 72 ساعة، إضافة إلى خضوع القادمين من الدول الثلاث لحجر منزلي لمدة 14 يوما، وإبلاغ الجهات الصحية المختصة في حالة ظهور أعراض مرض على الشخص القادم.

وأوضحت النشرة أن هذا الإعلان يسري حتى الحادى عشر من شهر أبريل القادم.

وكانت سلطة الطيران المدني السودانية، أصدرت قرارًا بمنع دخول الركاب القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب إفريقيا، بغض النظر عن جنسيات المسافرين، وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.