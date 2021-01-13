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يعلن انطلاق بطولة لكرة اليد للرجال

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السيسي يعلن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال يعلن انطلاق بطولة لكرة اليد للرجال

مصراوي Masrawy

05:58 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح ، افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال بجمهورية العربية.

ويقام اليوم حفل افتتاح بطولة لكرة اليد "مصر 2021" في نسختها الـ 27 باستاد القاهرة بحضور كبار شخصيات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حيث تعد هذه أول نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وفرضت اللجنة المنظمة للبطولة إجراءات احترازية صارمة بدءا من تطبيق نظام الفقاعة على كل من يتواجد في الحدث للحماية من وأيضا نجوم حفل الافتتاح، حيث تجرى المسحة الطبية لجميع أفراد الحدث كل 48 ساعة للاطمئنان على سلامتهم من الفيروس لخروج البطولة بشكل أمن.

وتقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

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