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زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة

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زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة
توقعوا موجة باردة مصحوبة بأمطار متفرقة.. ضباب وصقيع على وسط المملكة وشرقها

زائر شديد البرودة ودرجات صفرية.. هذا ما يقوله خبراء الطقس عن أجواء الأيام القادمة

تَوَقّع عدد من خبراء الطقس موجةً باردة، مصحوبة بحالة ممطرة، مساء غد الخميس وخلال نهار الجمعة.

وقال مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في معظم المناطق، وقد تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من شمال غربي منطقة تبوك.

وأضاف: عند نهاية المربعانية يُرى نجم النسر الطائر (Altair)، وهو نجم نير يشرق في اتجاه الشرق تمامًا حوالى الساعة 05:53 وظهوره للعيان أذان بنهاية المربعانية كما لاحظ العرب ذلك.

من ناحيته، قال الخبير المناخي د.زياد الجهني: يُتوقع أن تكون هناك حالة ممطرة ما بين خفيفة ومتوسطة نهاية الأسبوع على مناطق وسط الغربية؛ وذلك مساء الخميس ونهار الجمعة.

أما خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني؛ فقد توقّع زائرًا قطبيًّا شديد البرودة يتحرك بشكل متسارع نهاية الخميس.

ودعا إلى الاستعداد لهذه الحالة اعتبارًا من 14يناير؛ حيث تشهد عدم استقرار، ودرجة حرارة تقارب الصفر وتحت الصفر، مع تجمد المياه، وضباب، وصقيع، واحتمالية ثلوج على المرتفعات في الشمال، إضافة إلى برد قارس وضباب وصقيع على الوسط والشرق؛ على أن تستمر هذه الحالة حتى 23 يناير.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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