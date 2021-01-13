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بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا
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الأحد 17 يناير 2021 06:09 مساءً
السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
الشرطة التونسية تلقي القبض على 242 شخصًا على خلفية أعمال شغب
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الأحد 17 يناير 2021 06:07 مساءً
"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير
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الأحد 17 يناير 2021 06:00 مساءً
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج"
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الأحد 17 يناير 2021 06:00 مساءً
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص
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الأحد 17 يناير 2021 06:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
بسبب ضابط إسرائيلي، منع فيلم ”جنين جنين“ للفنان الفلسطيني محمد بكري من العرض
أخبار العالم
BBC News عربي
الأربعاء 13 يناير 2021 10:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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