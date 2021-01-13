بالصور.. غيوم كثيفة وانخفاض بدرجات الحرارة في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الطقس غير المعتدل، متمثلة في غيوم كثيفة بسماء المدينة، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يصاحبهما رياح خفيفة.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، كما يواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة، ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشبورة مائية صباحًا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.