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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:34 ص الأربعاء 13 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتي أجرة على الطريق الزراعي، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية قرية شطورة.

تبين من التحريات أنه أثناء مرور سيارة أجرة قيادة "بخيت. م" 30 عامًا سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة "مصطفى. ح" 32 عامًا سائق.

نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين وكل من "يسرا. ح" 24 عامًا ممرضة، جرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، "أحمد. ش" 57 عامًا مدرس، "إسراء. ع" 22 عامًا طالبة، "أشرف. ا" 38 عامًا مدرس، "محمود. ط" 36 عامًا مدرس، ويقيمون طما "من مستقلي السيارة الثانية" بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم لمستشفى طهطا العام.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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