وُلد في السعودية.. كندا تعلن تعيين مهاجر من أصل سوري وزيرًا للنقل

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"الغبرا" كان يزور دمشق صيفًا قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية

عَيّن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم أمس الثلاثاء، الكندي من أصل سوري، عمر الغبرا، وزيرًا للنقل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل الكندية، تعيين "الغبرا" على رأسها ورحّبت به، ونشرت نبذة عن عمله في مضمار السياسة منذ أن كان نائبًا في البرلمان عن ميسيساغا.

وعقب تعيينه، نشر "الغبرا" تغريدة قال فيها: "أتقدم بشكري لرئيس الوزراء جاستن ترودو بعد تعييني وزيرًا للنقل في كندا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لدينا برنامج طموح، سنستمر في تطوير منظومة النقل التي يعرف العالم بأسره أنها منظومة آمنة وفعالة وتحترم البيئة".

ووفق موقع "روسيا اليوم"، تذكر صفحة الوزير على موسوعة "ويكيبيديا"، أنه وُلد في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1969 لوالديْن سورييْن، كما أنه كان يزور سوريا في الصيف قبل أن ينتقل إليها ليكمل دراسته الجامعية.