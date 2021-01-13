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فُقد منذ 5 أيام.. العثور على جثمان "غريق شعيب مدر" بحائل

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فُقد منذ 5 أيام.. العثور على جثمان "غريق شعيب مدر" بحائل فُقد منذ 5 أيام.. العثور على جثمان "غريق شعيب مدر" بحائل
بعد جهود مستمرة للدفاع المدني والحرس الوطني وفرق التطوع

فُقد منذ 5 أيام.. العثور على جثمان

عثرت فرق البحث والإنقاذ، صباح اليوم، على جثمان شاب (١٧عاماً) جرفته "سيول شعيب مدر" جنوب مدينة حائل ١٢ كلم مساء السبت الماضي.

وكانت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني بحائل، والحرس الوطني بحائل، والجهات الأمنية الأخرى، بالتعاون مع فرق التطوع المختلفة قد شاركوا في البحث عن الشاب -رحمه الله-.

وكان الشاب قد فُقد بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها الوادي ١٢ كلم جنوب حائل، وسال على أثرها شعيب مدر والسلف يوم السبت الماضي.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لذوي الشاب، سائلين الله له الرحمة، وأن يجعله من الشهداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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