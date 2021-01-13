فريق طبي سعودي يستأصل ورمًا وزنه 8 كجم من بطن أربعيني بمستشفى سليمان الحبيب

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كان يعاني من عدم القدرة على التنفس والأكل بصورة طبيعية ووصل لمرحلة متقدمة في الورم

أجرى الفريق الطبي السعودي المتخصص في جراحة الأورام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، جراحة ناجحة لاستئصال ورم دهني خبيث يزن أكثر من 8 كجم، لمريض يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يعاني من عدم القدرة على التنفس والأكل بصورة طبيعية ووصل لمرحلة متقدمة في الأورام يصعب علاجها بالأدوية التلطيفية.

وقد تَمَكّن الفريق الطبي -بعد توفيق الله- من إجراء هذه العملية التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، تم خلالها فتح البطن واستئصال الورم بشكل كامل، وبعدها نُقل المريض للعناية المركزة، إلى أن تَمَكّن من استعادة نقاهته في وقت وجيز؛ ليغادر المستشفى في غضون ثلاثة أيام، بعد أن استقرت حالته، وأصبح قادرًا على التنفس بشكل طبيعي.

وكشف د.مبارك الغامدي المدير الطبي للمستشفى، أن المريض راجع المستشفى وهو في حالة صحية حرجة للغاية نتيجة للأعراض المرضية التي عاني منها وتعذر على عدد من المستشفيات إجراء أية تدخلات جراحية نظرًا لخطورة وصعوبة الحالة والمضاعفات التي تَعَرّض لها بسبب الكيماوي؛ حيث خضع للفحص السريري وعمل الفحوصات والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي MRI، وقد أظهرت النتائج وجود ورم خبيث بمنطقة البطن هي سبب كل هذه المتاعب.

ونوّه الدكتور الغامدي بأن المستشفى يضم مركزًا متخصصًا في تشخيص وعلاج الأورام للأطفال والكبار، يقدم رعاية شاملة تبدأ من تشخيص الأورام المختلفة، إلى جانب وضع البرامج والخطط العلاجية، وتقديم العلاج الكيماوي للمصابين، علاوة على معالجة مضاعفات الأورام.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي حاصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب