أخبار عاجلة

السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا -
الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية -
رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة -
الشرطة التونسية تلقي القبض على 242 شخصًا على خلفية أعمال شغب -
"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير -
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج" -
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص -
أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"يوتيوب" يعاقب ويمنعه من النشر أسبوعاً

Print
"يوتيوب" يعاقب ترامب ويمنعه من النشر أسبوعاً "يوتيوب" يعاقب ويمنعه من النشر أسبوعاً

مصراوي Masrawy

07:52 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كشف موقع "أكسيوس"، عن أن "يوتيوب" أزال مقطع لترامب، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لأسبوع.

وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد لانتهاكه سياستنا"، وفق سكاي نيوز.

ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".

وكانت شركة "تويتر" قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

بالفيديو.. لأول مرة الإنسان يقهر "الجبل المتوحش" شاهد المعجزة

بالفيديو.. لأول مرة الإنسان يقهر "الجبل المتوحش" شاهد المعجزة

شبكة عيون الإخبارية