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.. الجبالي رئيسًا لمجلس النواب في دورته الجديدة

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مصر.. الجبالي رئيسًا لمجلس النواب في دورته الجديدة .. الجبالي رئيسًا لمجلس النواب في دورته الجديدة
حصل على 508 من عدد الأصوات الصحيحة

مصر.. الجبالي رئيسًا لمجلس النواب في دورته الجديدة

انتخب مجلس النواب المصري رئيسه الجديد المستشار حنفي الجبالي للدورة الجديدة، خلفًا لرئيسه السابق الدكتور علي عبد العال، بعد حصوله على 508 من عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت 587 صوتًا.

وكان أعضاء مجلس النواب المصري قد أدوا اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس، فيما فاز النائبان محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين بمقعديْ وكيلي المجلس.

الجدير بالذكر أن المستشار الجبالي قد تَقلّد عددًا من المناصب القضائية أبرزها رئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية عام 1996، كما تولى رئاسة المحكمة الدستورية عام 2018.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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