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مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مطالبة بنس بتفعيل التعديل الـ25 بغية عزل

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مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مطالبة بنس بتفعيل التعديل الـ25 بغية عزل ترامب مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح مطالبة بنس بتفعيل التعديل الـ25 بغية عزل

مصراوي Masrawy

06:54 ص الأربعاء 13 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مطالبة نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الـ25 في الدستور بغية عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد .

يأتي هذا بينما قال بنس، في رسالة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنه لن يُفعّل التعديل الخامس والعشرين، مضيفا: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة بلدنا أو يتسق مع دستورنا".

وانتقد بنس جهود الديمقراطيين للضغط عليه لتفعيل التعديل الخامس والعشرين ووصف ذلك بأنه "مناورات سياسية".

وقال بنس إن "بموجب دستورنا ، التعديل الخامس والعشرين ليس وسيلة للعقاب أو انتزاع المناصب بالقوة".

وأضاف أن "تفعيل التعديل الخامس والعشرين بهذه الطريقة سيشكل سابقة فظيعة".

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مصراوي Masrawy

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