"الأرصاد": رياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة والمدينة

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سماء غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية للمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد