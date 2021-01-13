أخبار عاجلة

السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا -
الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية -
رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة -
الشرطة التونسية تلقي القبض على 242 شخصًا على خلفية أعمال شغب -
"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير -
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج" -
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص -
أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد

Print
إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد فيروس كورونا إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد

مصراوي Masrawy

06:53 ص الأربعاء 13 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ):
أطلقت إندونيسيا اليوم الأربعاء حملتها الجماعية للتطعيم ضد ، باستخدام اللقاح الصيني "كورونا فاك".

وتلقى الرئيس جوكو ويدودو أول جرعة من اللقاح في مراسم أقيمت في القصر الرئاسي ثم تلاه أعضاء حكومته.

وقال جوكو بعدما تلقى الجرعة: "إنها لا تؤلم على الإطلاق".

وسمحت هيئة الأدوية والأغذية في البلاد يوم الاثنين بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني الذي طورته شركة "سينوفاك بيوتيك".

وقالت الهيئة إن قرار إصدار إذن الاستخدام الطارئ استند إلى النتائج الأولية لتجارب المرحلة المتأخرة من اللقاح في إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

وأضافت أن نسبة فعالية اللقاح في إندونيسيا تصل إلى 3ر65% و78% في البرازيل و25ر91% في تركيا.

لكن تقارير برازيلية أفادت أمس الثلاثاء بأن الفعالية الإكلينيكية لا تتجاوز 4ر50% في التجارب بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتلقت إندونيسيا حتى الآن 18 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وسجلت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها 270 مليون نسمة، أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بنحو 850 ألف إصابة مؤكدة و24 ألفا و645 وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

شبكة عيون الإخبارية