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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم أن طقس الأربعاء دافئ على القاهرة والوجه البحري مائل للدفئ على السواحل الشمالية والشرقية مائل للحرارة على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25 - 13، السواحل الشمالية 21- 13، جنوب سيناء 28- 16، شمال الصعيد 27- 10، جنوب الصعيد 29- 11.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأربعاء تتمثل في نشاط للرياح رمال مثارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن طقس غدا الخميس، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 18- 11، السواحل الشمالية 18- 12، جنوب سيناء 24- 16، شمال الصعيد 24- 9، جنوب الصعيد 24 - 10.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال الخميس، تتمثل في رمال مثارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 18- 11، السواحل الشمالية 18- 12، جنوب سيناء 23- 16، شمال الصعيد 20- 9، جنوب الصعيد 23 - 10.

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