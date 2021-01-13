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الأحد.. بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة

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الأحد.. بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة الأحد.. بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد 17/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، في تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزاً" و أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن" بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزاً، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 22، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع أرقام (23 – 31 – 33 – 34)، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 35 : 44، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 45 : 54، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 55 : 64، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 65 : 74، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 75 : 84، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 85 : 94، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 95 : 101، ومن 103 : 105، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 106 : 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومى الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز "دمياط الجديدة"، أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة بيت الوطن، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22 : 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 32 : 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42 : 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52 : 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62 : 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.​

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