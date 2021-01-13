أخبار عاجلة

السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا -
الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية -
رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة -
الشرطة التونسية تلقي القبض على 242 شخصًا على خلفية أعمال شغب -
"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير -
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج" -
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص -
أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

3 إجراءات لاستلام شقق سكن في القاهرة الجديدة (مواعيد وأرقام عمارات)

Print
3 إجراءات لاستلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة (مواعيد وأرقام عمارات) 3 إجراءات لاستلام شقق سكن في القاهرة الجديدة (مواعيد وأرقام عمارات)

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إجراءات استلام المرحلة الجديدة من شقق "سكن " بمنطقة أرص الجامعات، بواقع 2280.

وقال غنيم لمصراوي، إن الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية يجب التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

وتابع رئيس الجهاز: " الخطوة الثالثة يجب بعد ذلك التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة".

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم كما هي مرفقة في الجدول التالي:​

136423347_1569035763292234_6697497540509326437_o

fe14e9d3eb.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية