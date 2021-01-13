أخبار عاجلة

السودان: رئيس السيادة والمكون العسكري فيه يطلعان على الأحداث بدارفور -
التعاون الخليجي: "قمة العلا" انطلاقة جديدة.. والمرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود -
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا -
الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية -
رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة -
الشرطة التونسية تلقي القبض على 242 شخصًا على خلفية أعمال شغب -
"مسام" ينتزع 1.500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير -
أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج" -
أمير عسير يشهد العفو عن يمني محكوم عليه بالقصاص -
أبرزهم ورثة مرسي وبديع.. الأمور المستعجلة تقضي بنقل أموال 89 إخوانيًا لخزانة الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار بالقاهرة الجديدة

Print
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

03:37 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة يوم 24 يناير الجاري وحتى يوم الأحد 18 إبريل، في تسليم 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الاول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 318، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8/2/2021.

وجاءت تفاصيل باقي الوحدات على النحو التالي:​

مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

a51ba333de.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية