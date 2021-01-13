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للعاملين بالخارج.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن"

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للعاملين بالخارج.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" للعاملين بالخارج.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن"

مصراوي Masrawy

03:32 ص الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً التكميلية، وقطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كافة المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التي تم حجزها طبقاً لكراسة الشروط، ويستمر التسليم حتى يوم الاثنين 8 فبراير المقبل.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع،القطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 : 70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومي الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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